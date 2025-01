Il cantautore: "Non accetterei di sostituire qualcuno, non fa parte dei miei piani"

Emis Killa "ha fatto bene a ritirarsi e a evitare polemiche". Al Bano ha commentato all'Adnkronos la scelta di Emis Killa, indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere, di fare un passo indietro e di non partecipare al Festival di Sanremo 2025.

Le parole di Al Bano

"Sanremo è un palcoscenico dove già è difficile rimanere sereni quando si va a cantare a cuor leggero, figuriamoci con un peso mediatico del genere addosso", spiega il cantautore italiano, che aveva presentato più brani per Sanremo 2025 a Carlo Conti.

Il fatto che si liberi un posto tra i Big le fa gola? "No. Avevo un mio piano con Sanremo quest'anno. Tornarci per dire: questo è il mio ultimo Sanremo da concorrente. Di canzoni gliene ho presentate tre. Conosco il mio valore e non lo svendo, un valore che va oltre le Alpi e anche oltre gli Urali", scandisce il cantante di Cellino San Marco.

Se Carlo Conti la dovesse chiamare per sostituire Emis Killa? "Ne parleremmo ma state sicuri che non lo farà. E comunque credo che non accetterei di sostituire qualcuno, non fa parte dei miei piani", conclude.