Enrica Bonaccorti torna sui social dopo l'annuncio della malattia: "Non mi nasconderò più"

La conduttrice in un post su Instagram: "Mi hanno accusata di non aver partecipato neppure al ricordo di Pippo Baudo perché in vacanza. Altro che vacanza..."

Enrica Bonaccorti - Ipa
13 ottobre 2025 | 21.31
Redazione Adnkronos
Enrica Bonaccorti torna sui social dopo l'annuncio della sua malattia per ringraziare i fan e gli amici per l'affetto ricevuto. "Mi avete stravolta con il vostro affetto! Vorrei abbracciarvi tutti, dirvi grazie uno per uno, conoscere anche quelli che non conosco e che mi danno tanta forza con le parole più affettuose che potessi immaginare! Ho risposto e continuerò a rispondere a quanti più posso, ringraziandovi perché ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi e l’ho detto", scrive.

"Intanto mi sono liberata del senso di colpa di non rispondere più a nessuno - spiega la Bonaccorti - di essere scomparsa anche coi più cari amici che hanno pensato che ce l’avessi con loro, o con il pubblico che mi accusava di non aver partecipato neppure al ricordo di Pippo Baudo e di essere rimasta in vacanza! Altro che vacanza…". "E poi sono abituata alla sincerità, sono a disagio altrimenti - prosegue la conduttrice - Dai vostri messaggi ho capito da quanto bene sono circondata e anche da quanti hanno attraversato lo stesso momento. Grazie per aver condiviso la vostra esperienza, anche questo mi ha dato forza e speranza, ho fatto bene ad aprirmi come tanti mi avete detto, grazie anche per questo".

Infine, un cenno alle sue condizioni attuali di salute: "Spero di potervi dare notizie belle appena ci saranno, in ogni caso non mi nasconderò più. Vi abbraccio forte forte", conclude la Bonaccorti.

