Enrica Bonaccorti e la malattia: "Mi è successa la stessa cosa di Eleonora Giorgi"

La conduttrice rivela di essere malata: "Mi sono nascosta per 4 mesi"

Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana (foto da Instagram)
Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana (foto da Instagram)
29 settembre 2025 | 22.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Enrica Bonaccorti rivela di essere malata. Con un post su Instagram, la conduttrice rivela la diagnosi di tumore facendo riferimento nel messaggio anche a Eleonora Giorgi, morta a marzo all'età di 71 anni per un cancro al pancreas. "E' da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione", scrive Bonaccorti, 75 anni, nel messaggio abbinato alla foto che la ritrare su una sedia a rotella, spinta dalla figlia Verdiana.

"Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c'è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell'assenza, ma l'avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei", dice.

"E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi", conclude.

