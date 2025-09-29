circle x black
Trump accoglie Netanyahu: "Molto fiducioso, presto pace a Gaza"

Al centro dell'incontro il piano in 21 punti per la Striscia dell'amministrazione. Suv governativo in fiamme fuori dalla Casa Bianca

Trump e Netanyahu - (Afp)
29 settembre 2025 | 17.41
Redazione Adnkronos
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è oggi alla Casa Bianca per l'incontro - il quarto da quando Donald Trump si è insediato il 20 gennaio - con il presidente americano. Al centro dell'incontro il piano in 21 punti per Gaza dell'amministrazione Trump. "Sono molto fiducioso" sulla possibilità che ci sia presto la pace a Gaza e che tutti siano d'accordo sul piano di pace, ha detto Trump rispondendo ai giornalisti.

Suv del Secret Service prende fuoco fuori dalla Casa Bianca

Poco prima della visita, un veicolo del Secret Service ha preso fuoco nei pressi della Casa Bianca, causando la chiusura di alcune strade, riporta Just the News, citando la propria corrispondente dalla Casa Bianca. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è divampato nella parte posteriore di un Suv, senza provocare feriti.

