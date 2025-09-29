circle x black
Francia, Lecornu denunciato per falso: "Non ha il Master come dice". E lui replica: "Tutte bugie"

La querela a opera del sindacato nazionale del personale pubblico dell'istruzione nazionale. I premier si dice pronto a sua volta ad accusarli davanti ai giudici di calunnia

Sébastien Lecornu (Fotogramma/Ipa)
29 settembre 2025 | 16.48
Redazione Adnkronos
Il premier francese Sébastien Lecornu è stato denunciato per aver detto di aver conseguito un Master senza aver superato il secondo anno di corso (come aveva scoperto Mediapart). La querela a opera del sindacato nazionale del personale pubblico dell'istruzione nazionale. E' stata indirizzata alla Commissione richiesta della Corte di giustizia della Repubblica, ha reso noto l'avvocato del sindacato, Vincent Brengarth.

E' dal 2016 che Lecornu si presenta come titolare del diploma di Master sui siti pubblici come quello del ministero della difesa, quando era ministro, Linkedin, o sulla una sua presentazione per una conferenza accademica.

Lecornu aveva spiegato nei giorni scorsi a Le Parisien di aver conseguito il suo Master in legge, di livello 1, all'Università Paris Assas. "Ho sentito in questa falsa polemica una forma di disprezzo sociale", ha aggiunto. Sul suo sito ufficiale oggi Lecornu cita solamente "studi in diritto all'Università Paris 2 Pantheon Assas" senza precisare altro. Su Linkedin, alla sezione, formazione, indica "Master in diritto pubblico generale, 2005-2008".

Lecornu: "Una calunnia"

Il premier francese Sebastien Lecornu "ha contestato vigorosamente", come fa sapere il suo entourage, l'accusa formalizzata nei suoi confronti dal sindacato Snapen di aver mentito sul suo master e di deplorare "questa polemica artificiale". Il Premier intende a sua volta querelare il sindacato "per denuncia calunniosa".

