Fortuna Marie, nata a giugno 2024, non è la prima figlia di Ermal Meta. A rivelarlo è lo stesso cantante che ha spiegato di essere diventato padre per la prima volta tre anni fa di due adolescenti che a giugno finalmente arriveranno in Italia e inizieranno a vivere con lui.

"La mia compagna Chiara ed io a breve avremo con noi le nostre altre due figlie, che finora sono state in un orfanotrofio in Albania. Le abbiamo conosciute che avevano 15 anni, ma, non essendo sposati, non potevamo adottarle. A giugno compiranno 18 anni e potranno venire a vivere con noi. Ma, le dico, sono già le nostre figlie da tre anni. Non ne ho mai parlato…", ha detto Ermal Meta nel corso di un'intervista a 'Vanity Fair'.

L'artista le ha conosciute "lavorando con questa casa famiglia che ospita bambine e ragazze spesso con storie terribili alle spalle". Da allora si vedono sempre: "O noi andiamo a trovarle o loro vengono qua, sono anni che siamo coinvolti in questa cosa". Nell'intervista Ermal Meta spiega anche il momento in cui ha capito di essere diventato padre delle due ragazze: hanno fatto una vacanza insieme e "nel momento in cui sono andate via, un’estate, e mi sono reso conto che non avrei potuto più fare a meno di loro". L'artista spiega che si è ritrovato "in un silenzio incredibile" dopo il baccano causato dall'avere due adolescenti in casa e lui ha "cominciato a piangere come un bambino, non riuscivo a fermarmi. Mi sono chiuso in bagno perché ero una maschera di dolore".

Ora le due ragazze hanno finito le superiori e si trasferiranno a breve in Italia. "Non vediamo l’ora, abbiamo già sistemato le stanze. C’è tanto amore che le aspetta", ha detto.