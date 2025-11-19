circle x black
Cerca nel sito
 

Eros Ramazzotti: "La musica? E' la cosa che sono riuscito a fare meglio nella vita"

Il cantautore: "Il pop non morirà mai, oggi c’è carenza di identità"

Eros Ramazzotti (Fotogramma/Ipa)
Eros Ramazzotti (Fotogramma/Ipa)
19 novembre 2025 | 21.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La musica è la cosa che sono riuscito a fare meglio di tutto nella mia vita, oltre ai figli". Così Eros Ramazzotti, parlando del nuovo album in uscita, 'Una storia importante', nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sede delle cantine di 'Ca del Bosco, in Franciacorta, luogo del cuore dell'artista.

"C'è una carenza di identità nella musica che si ascolta oggi e sono pochi gli artisti che hanno davvero la forza di mantenere alto il successo" ha detto Ramazzotti. "Il sistema offre possibilità anche a chi non è all'altezza di fare cose buone", ha aggiunto conversando con la figlia Aurora Ramazzotti, anche lei presente all'evento, "dal vivo se non sei in grado non vai lontano. Per me il successo arriva perché il pubblico apprezza e riconosce che hai fatto qualcosa di valore". Guardando al futuro, Ramazzotti si augura di poter "continuare a fare ciò che ho fatto in questi anni", ribadendo la centralità del genere che lo ha consacrato, "il pop per me non morirà mai". Oggi, conclude, "c'è un mix di tanti generi", come trap e rap, "ma non hanno la forza che ha avuto il pop in questi anni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
eros ramazzotti oggi eros ramazzotti oggi news ramazzotti oggi musica ramazzotti musica
Vedi anche
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza