Eurovision 2025, a Basilea meno inglese e più lingue madri

L'Eurovision Song Contest 2025 si preannuncia come l'edizione più multilingue degli ultimi anni. A Basilea, dal 13 al 17 maggio, ben 22 canzoni su 37 saranno interpretate in lingue diverse dall'inglese o in un mix di idiomi, segnando un record da quando, nel 1999, è stata abolita la regola che imponeva l'utilizzo della lingua nazionale. Una vera e propria inversione di tendenza rispetto alla predominanza dell'inglese nelle precedenti edizioni. Casi emblematici di questo ritorno alle radici linguistiche sono la Svezia e la Germania. Dopo quasi vent'anni, la Svezia torna a cantare in svedese (con alcune parti in finlandese) con il trio Kaj e il loro brano 'Bara Bada Bastu'. Anche la Germania, dopo 18 anni, sceglie la propria lingua con 'Baller' di Abor & Tynna, interamente in tedesco. L'ultima volta risaliva al 2007 con Roger Cicero.

A due mesi dall'inizio della manifestazione, la febbre da Eurovision, dunque, inizia a salire. Mentre la maggior parte dei paesi ha già svelato i propri campioni e le canzoni in gara, 3 nazioni devono ancora completare il quadro: Malta, Georgia e Francia. A Malta, Miriana Conte è stata selezionata con il brano ‘Kant’, ma poiché il titolo (parola maltese che significa 'cantare') ha lo stesso suono di una volgarità inglese ('Cunt'), è stato bocciato. La cantante dovrà quindi modificarlo o presentare una nuova canzone. La Georgia, invece, è completamente al palo, senza artista né brano annunciati. Infine, la Francia svelerà la canzone della sua rappresentante, Louane, sabato 15 marzo durante l'intervallo della partita di rugby Francia-Scozia del Sei Nazioni.

Ecco la lista completa delle canzoni e degli artisti finora annunciati in ordine alfabetico: 1. Albania: Shkodra Elektronike – ‘Zjerm’ (albanese con alcune parole in latino); 2. Armenia: Parg - 'Survivor' (inglese); 3. Australia: Go-Jo - 'Milkshake Man' (inglese); 4. Austria: JJ. – ‘Wasted Love’ (inglese); 5. Azerbaigian: Mamagama - 'Run With U' (inglese); 6. Belgio: Red Sebastian - 'Strobe Lights' (inglese); 7. Cipro: Theo Evan - 'Shh' (inglese); 8. Croazia: Marko Bošnjak – ‘Poison Cake’ (inglese); 9. Danimarca: Sissal – ‘Hallucination’ (inglese); 10. Estonia: Tommy Cash - 'Espresso Macchiato' (inglese con alcune parole in italiano maccheronico); 11. Finlandia: Erika Vikman - 'Ich Komme' (finlandese con alcune parole in tedesco); 12. Francia: Louane (canzone da annunciare); 13. Georgia: (artista e canzone da annunciare).

E ancora: 14. Germania: Abor & Tynna – ‘Baller’ (tedesco); 15. Grecia: Klavdia - 'Asteromáta' (greco); 16. Irlanda: Emmy - 'Laika Party' (inglese); 17. Islanda: VÆB - 'Róa' (islandese); 18. Israele: Yuval Raphael – ‘New Day Will Rise’ (inglese e francese con alcune parole in ebraico); 19. Italia: Lucio Corsi - 'Volevo essere un duro' (italiano); 20. Lettonia: Tautumeitas - 'Bur man laimi' (lettone); 21. Lituania: Katarsis - 'Tavo Akys' (lituano); 22. Lussemburgo: Laura Thorn - 'La Poupée Monte Le Son' (francese); 23. Malta: Miriana Conte - 'Kant' (inglese); 24. Montenegro: Nina Žižić - 'Dobrodošli' (montenegrino); 25. Norvegia: Kyle Alessandro - 'Lighter' (inglese); 26. Paesi Bassi: Claude - 'C'est La Vie' (francese e inglese); 27. Polonia: Justyna Steczkowska - 'Gaja' (polacco); 28. Portogallo: Napa – ‘Deslocado’ (portoghese).

29. Regno Unito: Remember Monday – ‘What The Hell Just Happened?’ (inglese); 30. Repubblica Ceca: Adonxs – ‘Kiss Kiss Goodbye’ (inglese); 31. San Marino: Gabry Ponte – ‘Tutta l'Italia’ (italiano); 32. Serbia: Princ - 'Mila' (serbo); 33. Slovenia: Klemen - 'How Much Time Do We Have Left?' (inglese); 34. Spagna: Melody - 'Esa Diva' (spagnolo); 35. Svezia: Kaj – ‘Bara Bada Bastu’ (svedese con alcune parole in finlandese); 36. Svizzera: Zoë Më – ‘Voyage’ (francese); 37. Ucraina: Ziferblat - 'Bird of Pray' (ucraino e inglese).