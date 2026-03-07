Sarà Senhit, in coppia con l'icona pop internazionale Boy George, a rappresentare San Marino al prossimo Eurovision Song Contest 2026 a Vienna. L'artista ha trionfato nella finale del San Marino Song Contest con il brano "Superstar", andata in scena questa sera al Teatro Nuovo di Dogana. La serata, condotta da Simona Ventura con la direzione artistica di Massimo Bonelli e trasmessa in diretta su San Marino RTV e RaiPlay, ha visto Senhit prevalere su un parterre di 21 finalisti, tra cui nomi noti come Dolcenera, Paolo Belli, Rosa Chemical e L'Orchestraccia. "Superstar", il brano vincitore, è un inno pop nato dalla collaborazione con la leggenda dei Culture Club, che unisce l'energia del clubbing a un messaggio di autodeterminazione. "Non è solo una canzone, è una direzione", aveva dichiarato Senhit, descrivendo il pezzo come un invito a "mostrarsi per quello che si è, con tutte le sfumature". A decretare la vittoria è stata una giuria presieduta da Federica Gentile e composta da Roberto Sergio (Direttore San Marino RTV e dg Rai), Mario Andrea Ettorre (Siae), Massimo Zanotti e Beppe D'Onghia.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti. Il duo ‘Pellegrina Pibigas’, con il brano ‘Il giorno che’, si è aggiudicato il premio della Critica, assegnato da una giuria di giornalisti presieduta da Renato Tortarolo (‘Il Secolo XIX’), e composta da Laura Rio (‘Il Giornale’), Federico Vacalebre ('Il Mattino’), Loredana Errico (Adnkronos) e Francesca Pierleoni (Ansa). I premi Siae per il miglior testo e speciale della Giuria di Qualità, formata da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie, sono stati assegnati a Dolcenera con il brano ‘My love’.

La finale è stata un vero e proprio show televisivo, aperto da un messaggio di pace del Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, e arricchito da numerosi ospiti. Tra questi, Al Bano, che ha proposto tre brani ‘Va Pensiero’, ‘Nel sole’ e ‘Libertà’ e Cristiano Malgioglio, che ha ricevuto un premio alla carriera. Spazio anche a Elettra Lamborghini, che ha infiammato il palco con il suo successo sanremese 'Voilà’ e all'artista estone Tommy Cash. Un momento toccante è stato l'omaggio a Pippo Baudo, con la presenza sul palco del figlio Alessandro. Per Senhit si tratta di un ritorno sul palco eurovisivo dove per la terza volta rappresenterà la Repubblica del Titano.