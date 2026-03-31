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Eurovision sbarca in Asia, quest'anno la prima edizione: la finale sarà a Bangkok

Nel 2026 la 70esima edizione del concorso musicale internazionale più longevo al mondo. Dieci Paesi tra cui la Corea del Sud, gigante del K-pop, le Filippine, la Malesia e il Laos sono hanno confermato la loro partecipazione

Nel 2026 la prima edizione dell'Eurovision Asia
Nel 2026 la prima edizione dell'Eurovision Asia
31 marzo 2026 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Eurovision Song Contest lancia la sua prima edizione in Asia. Dieci Paesi tra cui la Corea del Sud, gigante del K-pop, le Filippine, la Malesia e il Laos sono hanno confermato la loro partecipazione. Secondo il sito web del concorso, che elenca gli Stati - che prima ospiteranno le proprie selezioni nazionali - se ne aggiungeranno altri. La grande finale sarà a Bangkok in Thailandia il 14 novembre 2026 e sarà trasmessa in diretta si legge sui media stranieri.

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I Paesi che hanno confermato

Ad aderire al concorso per ora Bangladesh,Bhutan, Cambogia, Laos, Malaysia, Nepal, FIlippine, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam. Tenutosi per la prima volta nel 1956, l'Eurovision è diventato il concorso musicale internazionale più longevo al mondo. Notoriamente eccentrico, è stato a lungo incentrato sull'Europa, anche se negli ultimi anni ha iniziato ad accogliere partecipanti al di fuori del continente. Visto l'importante anniversario di questa'anno (il 70esimo) è sembrato “particolarmente significativo aprire questo nuovo capitolo con l'Asia, una regione ricca di cultura, creatività e talento”, ha spiegato in una dichiarazione Martin Green, direttore dell'Eurovision Song Contest.

L'edizione europea attira più di 150 milioni di spettatori in tutto il mondo e ha lanciato le carriere di artisti come gli ABBA, Celine Dion e Olivia Newton-John.

Negli ultimi anni, però, questo spettacolo sfarzoso, pensato per celebrare l'unità, è stato oscurato dai conflitti globali che si sono insinuati sul palcoscenico. La Russia è stata esclusa dal concorso da quando ha invaso l'Ucraina nel 2022 e ora organizza una propria versione rivale dell'evento. Diversi Paesi tra cui Spagna, Irlanda, Slovenia, Islanda e Paesi Bassi stanno boicottando l'evento principale di quest'anno — che si terrà a Vienna a maggio — dopo che gli organizzatori hanno permesso a Israele di partecipare nonostante le richieste di escluderlo.

La Spagna è uno dei cosiddetti 'Big Five' — insieme a Regno Unito, Francia, Italia e Germania — che contribuiscono maggiormente dal punto di vista finanziario al concorso e ottengono un passaggio automatico alla finale.

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Eurovision Asia eurovision song contest asia eurovision oriente bangkok eurovision 2026
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