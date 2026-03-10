circle x black
Cerca nel sito
 

Fabrizio Biggio: "Ero in rovina, poi la chiamata di Fiorello. Mi ha cambiato la vita"

Le parole dell'attore ospite da Francesca Fialdini

Fiorello, Biggio - fotogramma/ipa
Fiorello, Biggio - fotogramma/ipa
10 marzo 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ha creduto in me quando nessuno lo faceva". Così Fabrizio Biggio ha raccontato il legame speciale che lo unisce a Fiorello, di cui oggi è spalla e complice nel programma radiofonico 'La Pennicanza'.

L’attore è stato ospite a 'Da noi… a ruota libera' nella puntata in onda domenica 8 marzo dove ha ripercorso uno dei momenti più difficile della sua carriera, quando una telefonata dello showman siciliano gli ha cambiato completamente la vita.

Oggi condividono l’esperienza quotidiana de 'La pennicanza', che va in onda tutti i giorni alle su Rai Radio 2 alle 13.45: "Noi alle 6.30 ci incontriamo e facciamo colazione insieme, è un rito. Sviluppiamo le prime idee che poi portiamo in puntata. Si ride, si scherza. Poi io torno a dormire, lui fa le sue cose. E poi ci ritroviamo per la puntata".

Ma tutto è cominciato il 27 giugno del 2022: "Io ero in rovina", ha confessato Biggio. "Ero nel dimenticatoio, non squillava più il telefono. Nessuno mi chiamava più per lavorare".

Quel giorno era in spiaggia, con la moglie, quando arrivò una chiamata totalmente inaspettata. Dall'altra parte del telefono c'era Fiorello: "Mi disse:'Ciao Fabrizio come stai? Senti, ma tu a settembre che fai? Tu sei bravo, io vorrei lavorare con te", un racconto che ha commosso l'attore.

"Fiorello è una persona che ha creduto in meno, in un momento in cui nessuno ci credeva. Gli voglio davvero tanto bene", ha raccontato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fiorello biggio
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza