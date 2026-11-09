Paura durante un concerto a Las Vegas. La celebre cantante cilena Mon Laferte è stata colpita in faccia da un telefono lanciato sul palco da un fan. Un video diventato rapidamente virale su X mostra infatti l'artista che, mentre stava cantando il brano 'Amarrame', camminando lungo il palco, riceve un telefono dritto sul volto.

¡La violencia llegó hasta el escenario! Una "Fan" lanzó su celular al rostro de Mon Laferte durante un concierto en Las Vegas. La cantante tuvo que detener el espectáculo mientras la agresora era retirada del lugar. #MonLaferte #LasVegas #Viral https://t.co/nia0rFUtZB — Janeth León M (@janethleontv) November 6, 2026

La donna si è portata subito le mani al volto, visibilmente dolorante e scioccata, lasciando il palco e venendo soccorsa dal personale sanitario. Il concerto è stato quindi interrotto per consentire le cure mediche a Mon Laferte e il fan è stato individuato e portato via.