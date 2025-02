Serata finale di Sanremo 2025, ultima giornata per i giocatori del FantaSanremo di guadagnare o perdere punti. Oltre ai bonus e malus ricevuti come ogni sera in base ai look dei cantanti, alla presentazione delle canzoni e alle azioni sul palco, a finale conclusa ogni artista titolare in squadra riceverà anche i punteggi per la posizione in classifica: attenzione perché dal diciannovesimo posto in poi i cantanti perdono punti.