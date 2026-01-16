circle x black
Cerca nel sito
 

Federica Pellegrini incinta, le voglie in gravidanza: la gag esilarante con Matteo Giunta

Il video condiviso sui social dalla campionessa olimpica

Federica Pellegrini e Matteo Giunta - fotogramma/ipa
Federica Pellegrini e Matteo Giunta - fotogramma/ipa
16 gennaio 2026 | 11.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Siparietto in casa Pellegrini-Giunta. Federica Pellegrini, incinta al settimo mese, è alle prese con le classiche voglie di gravidanza. O almeno così dovrebbe essere. A raccontare l'esilarante scena familiare è la stessa Divina che in un video pubblicato su Instagram ha ironizzato sulle presunte voglie del marito, Matteo Giunta.

"Io sono incinta di sette mesi e lui mi parla di mangiare dalla mattina alla sera, ce le ha lui le voglie. Ti sei appena mangiato il gelato perché io avevo voglia di gelato, adesso ti sei ordinato altro cibo", ha scherzato Pellegrini, rimproverando l'allenatore. "Io sono alto 1 metro e 94, ho bisogno di tanto cibo per riempire questo corpo, altrimenti muoio", ha replicato Giunta, difendendo la sua voglia di cibo.

L'allenamento in gravidanza

Pellegrini è poi tornata sulla polemica esplosa negli ultimi giorni in seguito a un video pubblicato in cui ha mostrato il suo allenamento di forza durante la gravidanza. Pellegrini ha voluto chiarire la sua posizione, sottolineando come l'attività fisica in gravidanza deve essere valutata caso per caso: "Bisogna tener conto del corpo della donna, cosa era abituato a fare prima della gravidanza. La tipologia di parto che si andrà a fare. E la situazione corrente a livello ginecologico e fisiologico della donna in gravidanza".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
federica pellegrini matteo giunta
Vedi anche
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza