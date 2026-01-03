circle x black
Cerca nel sito
 

Federica Pellegrini, la figlia Matilde compie gli anni: la dedica social

Gli auguri della campionessa olimpica per la primogenita

Federica Pellegrini - fotogramma/ipa
Federica Pellegrini - fotogramma/ipa
03 gennaio 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Federica Pellegrini ha celebrato sui social il compleanno della figlia Matilde che oggi, sabato 3 gennaio, ha spento 3 candeline. La campionessa olimpica ha condiviso uno scatto dedicato alla primogenita e a corredo ha scritto: "Vita Mia", seguite da un cuore rosso e dall'emoticon di una torta.

Nella foto la piccola Matilde è ritratta in riva al mare, con i piedi nella sabbia di Dubai, dove la famiglia Pellegrini-Giunta si trova in questi giorni e sta trascorrendo il resto delle festività natalizie.

La piccola Matilde quest'anno accoglierà una sorellina. L'ex nuotatrice azzurra Pellegrini, infatti, è di nuovo in dolce attesa. L'annuncio è arrivato con un post su Instagram lo scorso 19 dicembre in cui la Divina ha mostrato una foto in bianco e nero della pancia. "'Piovono Polpette'. Inaspettata, come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina", le parole dell'azzurra.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
federica pellegrini matteo giunta pellegrini figlia matilde
Vedi anche
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza