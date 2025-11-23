circle x black
Ballando, Magnini o Fognini? Federica Pellegrini snobba l'ex e vota per Fabio

L'ex nuotatrice ha chiesto ai follower di votare per l'ex tennista

Federica Pellegrini - fotogramma/ipa
Federica Pellegrini - fotogramma/ipa
23 novembre 2025 | 01.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Filippo Magnini o Fabio Fognini? Sulla rivalità del fronte sportivo che sta animando le serate di Ballando con le stelle si è espressa anche Federica Pellegrini. L'ex nuotatrice, che lo scorso anno è arrivata seconda nel programma condotto da Milly Carlucci, continua a seguire il programma con interesse e partecipazione, tanto da invitare i suoi follower a votare.

Ma chi è il preferito di Pellegrini? Se qualcuno pensava che nel cuore di Federica potesse ancora esserci posto per Filippo Magnini, si sbagliava di grosso. L'ex nuotatrice ha 'snobbato' l'ex fidanzato, con cui è stata insieme per sei anni dal 2011 al 2017 in una relazione finita in maniera burrascosa.

La preferenza di Pellegrini va quindi a Fabio Fognini, ex tennista e in gara in coppia con Giada Lini: "Daje Fabi! E voi votate mettendo un cuore", è stato il messaggio pubblicato nelle storie Instagram con tanto di emoticon. Con buona pace delle vecchie storie d'amore.

 

