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Federica Pellegrini, travolta dalle critiche per il parto cesareo: le polemiche e la replica

La campionessa olimpica è prossima al parto che darà alla luce la sua seconda bambina

Federica Pellegrini - fotogramma/ipa
Federica Pellegrini - fotogramma/ipa
30 marzo 2026 | 13.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Federica Pellegrini travolta dalle critiche dopo aver condiviso una foto sui social in vista della nascita della sua seconda figlia.

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Nello scatto condiviso, la campionessa olimpica appare al fianco del marito Matteo Giunta accompagnando l'immagine con un commento ironico: "Scrivere l'ultima cena fa brutto ma noi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così". Un riferimento alla nuova organizzazione familiare necessaria dopo l'arrivo della seconda bambina.

Apriti cielo. Il post è stato inondato di numerosi commenti da parte degli utenti: "Che patetica, con il cesareo non te ne accorgerai nemmeno, oltretutto con la nonna a casa", si legge. Immediata la replica della Divina: "Patatica, se vabbe... faccio il cesareo per un ottimo motivo ed è quello di non mettere in pericolo mia figlia, cosa che è capitata con Matilde e per quanto riguarda la nonna... santa subito", ha scritto.

Pellegrini aveva già spiegato ospite a Verissimo che il parto è già programma per l'inizio di aprile: "L'altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d'urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà", aveva detto chiarendo le ragioni della sua scelta.

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