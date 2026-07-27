Fedez torna sui social dopo il ricovero d'urgenza dei giorni scorsi e annuncia una pausa. Nel primo post su Instagram dopo l'uscita dall'ospedale, il rapper parla del cielo come simbolo di continuità, del tempo come unico bene davvero prezioso e della paura che cambia la prospettiva. Un messaggio lungo, intimo, che restituisce senza filtri ciò che ha vissuto negli ultimi giorni. "Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi", scrive il rapper su Instagram, accanto ad una foto che lo ritrae affacciato dal terrazzo di casa sullo skyline milanese.

Il rapper ripercorre le ore più difficili del ricovero, quelle in cui la fragilità diventa concreta e la mente corre veloce: "Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo".

La paura di non rivedere chi si ama, di non poter riabbracciare i figli, diventa la lente attraverso cui guardare tutto il resto: "In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un’altra volta ancora. Non è cosa guardi, ma quello che vedi".

Poi arriva l'annuncio della pausa, che non è sconfitta ma consapevolezza: "Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto 'fermati'. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo". Il post si chiude con una promessa ai fan e alle persone che lo seguono: "Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo". Fedez era atteso per il 25 settembre per un concerto al Forum di Assago. Le sue parole sembrano alludere ad uno spostamento della data.