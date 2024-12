Come sta Fedez? È quello che si chiedono gli utenti sui social dopo aver visto le condizioni del rapper sul palco di 'Sarà Sanremo'. Lo sguardo assente e turbato dell'ex marito di Chiara Ferragni, tuttavia, non ha convinto Selvaggia Lucarelli che ha espresso il suo pensiero a riguardo.

"Dopo tutto quello che è successo - esordisce Selvaggia Lucarelli - quello che ha fatto, quello che è stato scritto, ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé quando si parla troppo poco di lui o quando non se ne parla come dice lui", scrive la blogger nero su bianco nelle Instagram stories. "O quando si parla di più di un suo competitor che di lui", continua la Lucarelli facendo riferimento alla polemica di Tony Effe sul concertone di Capodanno a Roma.

"Nel podcast, nell'insultare i giornalisti, nel fare feste per due giorni consecutivi sembra spavaldo e in forma. Per il pubblico di rai 1 si è già rimesso in modalità piagnino per prendersi la scena", scrive Selvaggia Lucarelli spiegando che il rapper starebbe attuando un 'teatrino' per puntare tutte le attenzioni su di sè. "Questa è la strada per rendere questo Festival piagninocentrico come già accaduto. E per togliere luce agli altri cantanti che invece sono lì per la musica, senza strategie per attirare l'attenzione su di sé". E conclude: "Per il resto, se stai male ti curi. Non cerchi il palco, perché il palco non cura".

Le parole della mamma Tatiana

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli seguono a quelle della mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, che al telefono con l'Adnkronos, tranquillizza i fan del rapper, che sui social avevano postato centinaia di commenti preoccupati, dopo averlo visto piuttosto turbato durante il suo intervento in diretta su Rai1, nello show 'Sarà Sanremo' per presentare il titolo del brano che porterà al Festival della Canzone Italiana. Le parole di Fedez, insieme al suo atteggiamento un po' impacciato, hanno messo in agitazione i fan. Ma, secondo quanto riferito dalla mamma e manager, Fedez sta bene "niente di grave", ha detto.