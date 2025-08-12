circle x black
Cerca nel sito
 

Fedez a Cittanova, il cachet stellare e il 'mistero': "Non è di 100mila euro"

A poche ore dal concerto alla Festa dello Stocco, il promoter Roberto Pegna smentisce le voci sul compenso dell'artista

Fedez - Fotogramma/IPA
Fedez - Fotogramma/IPA
12 agosto 2025 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A poche ore dall'atteso concerto di Fedez alla Festa nazionale dello Stocco di Cittanova, infuria la polemica riguardo al compenso percepito dell'artista. Secondo alcune notizie circolate nei giorni scorsi, infatti, il rapper avrebbe incassato la notevole cifra di 100mila euro per la sua esibizione. Un cachet stellare che ha sollevato diverse polemiche.

A fare chiarezza, è il promoter Roberto Pegna, intervenuto per smentire le voci: "È bene precisare che il cachet dell'artista non è di 100mila euro, come riportato erroneamente, ma è molto più basso", ha dichiarato Pegna, che ha curato l'ingaggio di Federico Lucia.

Il cachet è sostenuto da Stocco&Stocco, azienda specializzata nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso, che da anni investe cifre importanti per garantire nomi di richiamo alla propria festa aziendale. Negli anni passati ha portato sul palco di Cittanova artisti del calibro di Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e Nomadi.

"È un compenso assolutamente in linea, se non di gran lunga inferiore, a quelli di altri rapper meno famosi e più costosi", ha precisato Pegna. Il promotore spiega inoltre che la cifra complessiva dell'operazione non riguarda solo la performance dell'artista, ma l'intera macchina organizzativa. "Nei costi sono incluse tutte le forniture tecniche necessarie per un concerto in un grande spazio: dal palcoscenico agli impianti scenografici, audio, luci, ledwall, sicurezza, ecc.".

Pegna smentisce anche le indiscrezioni su presunte richieste da star: "Preciso che non è stata fatta alcun particolare o strana richiesta, come ho invece letto, ma il minimo previsto per l'accoglienza, cioè trasferimenti da aeroporto ad hotel e un camper come camerino".

Infine, una riflessione sul valore della scelta artistica, giustificata dalla grande popolarità di Fedez, capace di attrarre un vasto pubblico. "Trovo strano che alcuni opinionisti si sorprendano che un cantante faccia il cantante!", conclude Pegna. "Parliamo di un artista capace di richiamare migliaia di presenze e trasformare un concerto in un evento, come è stato lo scorso anno sul Lungomare di Reggio con oltre trentamila spettatori, a conferma della sua popolarità e del gradimento del pubblico, soprattutto giovane".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fedez Cittanova promoter cachet concerto
Vedi anche
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza