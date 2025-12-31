circle x black
Mattarella, discorso di fine anno con i simboli che celebrano la nascita della Repubblica

Accanto al Capo dello Stato il manifesto iconico del referendum del 2 giugno del 1946 e una copia della Costituzione

Quirinale
Quirinale
31 dicembre 2025 | 20.31
Redazione Adnkronos
In piedi, davanti alla scrivania, per far risaltare il tono diretto e colloquiale con concittadine e concittadini, nello studio alla Vetrata, quello dove si svolgono gli incontri ufficiali. Questa la scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'undicesimo discorso di fine anno.

Alla sua sinistra, su una consolle, il manifesto iconico del referendum del 2 giugno del 1946, con la ragazza sorridente che sbuca dalla prima pagina del Corriere della Sera; alla sua destra una copia della Costituzione. Due immagini naturalmente legate all'ottantesimo anniversario della Repubblica che si celebrerà nel 2026, per un discorso tutto incentrato sull'attualizzazione dello spirito che portò alla rinascita dell'Italia dopo i due conflitti mondiali e la dittatura fascista.

A introdurre la diretta a reti unificate, una panoramica del palazzo del Quirinale ripresa dall'alto con un drone, passando attraverso i simboli natalizi dell'albero e del presepe, quest'ultimo proveniente dalla collezione della Reggia di Caserta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
