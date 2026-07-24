Il fenomeno 'Off Campus' travolge Spotify, la serie diventa un successo musicale

Il successo di una serie tv, oggi, non si misura più solo in spettatori, ma anche in ascolti su Spotify. E il caso di 'Off Campus' è da manuale. La serie, disponibile dal 13 maggio su Prime Video, non solo ha infranto record di visione, ma ha generato un'autentica onda d'urto musicale, trasformando la sua colonna sonora in un fenomeno virale.

Partiamo dai numeri televisivi: ambientata tra i corridoi della Briar University, la storia dei quattro giocatori di hockey e della love story tra Hannah e Garrett, ha totalizzato 36 milioni di spettatori in soli dodici giorni, un debutto esplosivo che la posiziona nell'olimpo delle serie più viste di sempre sulla piattaforma, dietro solo a colossi come 'Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere' e 'Fallout'. Un successo trainato soprattutto dal pubblico femminile tra i 18 ei 34 anni, per cui la serie è diventata un cult assoluto.

Ma il successo della serie dilaga anche su Spotify, trasformandosi in un autentico fenomeno musicale. Secondo i dati forniti all'Adnkronos, la playlist ufficiale 'Off Campus' è diventata un cult: dal suo debutto a maggio, è stata salvata da quasi 900.000 utenti e ha superato i 100 milioni di ascolti, con un picco registrato a metà giugno. Un successo virale che ha visto fiorire innumerevoli playlist create dai fan, desiderosi di rivivere l'atmosfera della serie.Ma il fenomeno ha anche un volto e una voce: quello della 19enne Ella Bright. Non solo interpreta l'amata Hannah Wells, ma è sua la voce che canta le canzoni originali del personaggio nella colonna sonora. La sua carriera musicale parallela ha ricevuto una forte spinta, con i suoi ascoltatori mensili sulla piattaforma schizzati a 4,2 milioni. Per lei, la serie si è trasformata in un potentissimo trampolino di lancio. I fan si sono riversati sulla piattaforma per rivivere i momenti clou della coppia formata da Hannah e Garrett, determinando un'impennata di ascolti per brani specifici. I dati, forniti da Spotify, indicano gli aumenti massimi giornalieri degli ascolti registrati tra il 13 maggio e il 26 giugno, rispetto alla media del periodo precedente: ‘Bed on Fire’ di G Flip: +1.255%; ‘Hope is a Scary Thing’ di Carol Ades: +920%; ‘Rich’ di Bea: +820%; ‘Body On Me’ di Nxdia: +767%; ‘Sex, Drugs & Existential Dread’ di Chloe Qisha: +600%. Persino un classico come ‘The Bitch is Back’ di Elton John ha registrato un aumento del +550%.

L'effetto traino ha contagiato anche i brani di uscite più recenti come ‘Too Busy Missing You’ di Asha Banks, ‘Page One’ della stessa Ella Bright, ‘Into You’ degli After Hours e ‘In Every Lifetime’ dei The Two Lips, dimostrando come la serie sia diventata un potente motore di scoperta musicale. Mentre l'attesa per la seconda stagione, già confermata, cresce di giorno in giorno, una cosa è certa: il fenomeno 'Off Campus' ha dimostrato come la perfetta alchimia tra una storia avvincente e la colonna sonora giusta possa creare un successo che vive anche oltre lo schermo.