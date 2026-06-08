Ferrara Summer Festival, si parte sabato con A Perfect Circle

Tutto pronto per l'edizione 2026, nel weekend anche Megadeth, Anthrax e poi da luglio il grande metal con Bring Me The Horizon, Marilyn Manson e Helloween

Tra pochi giorni il Ferrara Summer Festival alzerà il sipario sull’edizione 2026. Anche quest’anno in Piazza Ariostea ampio spazio sarà dato alle sonorità alternative rock ed heavy metal, grazie alle esibizioni di artisti di primo piano della scena internazionale come tra gli altri A Perfect Circle, Megadeth, Marilyn Manson, Bring Me The Horizon ed Helloween.

Si comincia sabato 13 giugno con il grande ritorno, a 8 anni di distanza dalla precedente esibizione in Italia, degli A Perfect Circle. La band guidata da Maynard James Keenan e Billy Howerdel, forte della pubblicazione del nuovo singolo 'Starless', sarà preceduta sul palco dagli show di A.A.Williams e Jehnny Beth.

Domenica 14 giugno toccherà invece ai Megadeth, headliner di una giornata dedicata al thrash e all’heavy metal senza compromessi. Sarà un vero show da record per la band di Dave Mustaine, visto che quella di Ferrara sarà la loro data con la maggiore affluenza di pubblico di sempre nel nostro Paese. Prima di loro sul palco saliranno altre autentiche leggende della musica pesante come Anthrax, Black Label Society e Cavalera.