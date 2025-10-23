Edoardo Leo e Claudia Pandolfi: "Raccontiamo la necessità di non annullarsi nella coppia"

"Raccontiamo la necessità di non annullarsi nella coppia, ma di mantenere la propria identità. Siamo abituati a una fusione che annulla le individualità. Il segreto è proteggere il proprio 'io' senza trasformarlo in ego". A parlare all'Adnkronos è l'attrice Claudia Pandolfi, protagonista di '2 Cuori e 2 Capanne' di Massimiliano Bruno in cui recita al fianco di Edoardo Leo: "Franco Califano diceva 'camere diverse, meglio case diverse, ancor meglio città diverse'. Che era ovviamente un paradosso, ma di fatto è un invito a trovare la tua forma", dice l'attore al festival Alice nella Città. Il punto "non è seguire un modello, ma trovare la tua dimensione. Se stai in pace con te stesso, stai in pace anche con l’altro", riflette Leo.

Il film - nelle sale dal 22 gennaio 2026 con Vision Distribution - anche una riflessione sul cambiamento e sull’eredità culturale delle generazioni. "Non dobbiamo per forza aderire ai ruoli che ci hanno imposto. Possiamo riscrivere le regole, ogni giorno", dice Leo. "Ci vuole consapevolezza. Anche nelle piccole frasi che ripetiamo senza pensarci, come 'non piangere perché sei maschio'. Sono schemi - osserva l'attore - che dobbiamo imparare a riconoscere e superare. Il cinema può aiutare a farlo, più che mille slogan lanciati sui social". Il compito di un artista è anche quello di fare concretamente con il proprio mestiere qualcosa che possa dare un contributo alla discussione in atto in questi anni, anche se tardivamente".

Per Pandolfi - che questa sera riceverà il premio Womenlands Excellence Award di Alice nella città all'Auditorium Conciliazione - "oggi c'è ancora questa bellissima possibilità di scegliere e c'è il libero arbitrio. Dico che dobbiamo cercare noi stessi dove non siamo e immaginarci dove non ci hanno detto di dover andare", sottolinea l'attrice. Dopo aver condiviso il set ne 'I peggiori giorni' in 'FolleMente' Edoardo Leo e Claudia Pandolfi tornano a lavorare insieme per la prima volta come coppia protagonista. "Lo conosco da trent’anni, ma non avevamo mai lavorato insieme. È stato bellissimo: ci siamo guardati crescere e stimati a vicenda", dice l'attrice. Un’intesa che, come sottolinea Leo, va oltre la professionalità. "Quando fai un film che porta anche uno sguardo sociale, non basta lavorare con un’attrice brava. Serve una persona credibile, coerente con ciò che rappresenta. Claudia lo è, nella vita e sullo schermo. La credibilità non si costruisce in un giorno, è una forma di coerenza che ti accompagna negli anni", conclude.