Festa del Cinema di Roma, Save the Children porta diritti infanzia su tappeto rosso con il premio a 'Malavia'

In occasione della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, si è tenuta oggi, presso la Sala Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la cerimonia di consegna del Premio Save the Children 'Ciak per i diritti dell’infanzia', assegnato al film 'Malavia', diretto da Nunzia De Stefano e prodotto da Archimede Film di Matteo Garrone e Rai Cinema. L’evento è stato preceduto da un tappeto rosso a cui hanno preso parte, oltre alla regista Nunzia De Stefano e al produttore Matteo Garrone e delle produttrici delegate per Rai Cinema Samanta Antonnicola e Sara Conforti, degli attori Daniela De Vita e Giuseppe Sica, insieme ai giovani interpreti Mattia Cozzolino e Francesca Gentile, affiancati da Imma Sorrentino, Francesco Sburlino, Jacopo Pisiscelli e Raffaele Russo. Save the Children - l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro e da anni social partner della kermesse - promuove il Premio 'Ciak per i diritti dell’infanzia' per valorizzare le opere cinematografiche che raccontano con sensibilità e profondità le esperienze di bambini, bambine e adolescenti, portandone al centro i diritti, le aspirazioni e le difficoltà.

In un contesto segnato da disuguaglianze e fragilità sociali, il cinema può contribuire a rendere visibili realtà spesso trascurate e a stimolare una riflessione sulle opportunità che la società offre alle nuove generazioni. "Raccontare le storie di bambini e adolescenti significa anche interrogarsi sulle opportunità che la società offre loro. Con il Premio 'Ciak per i diritti dell’infanzia' abbiamo scelto di riconoscere il valore di 'Malavia', un film che racconta con autenticità il desiderio di un ragazzo di trovare la propria strada, nonostante le difficoltà e i limiti del contesto in cui cresce. La sua storia ci ricorda che il talento e i sogni esistono ovunque, ma hanno bisogno di opportunità per poter diventare futuro. È un principio che guida l’impegno quotidiano di Save the Children, perché nessun bambino dovrebbe vedere il proprio destino determinato dalle condizioni in cui nasce”, ha dichiarato Claudio Tesauro, presidente di Save the Children. "Sono onorata di poter ricevere un premio dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Per me ha un valore particolarmente importante, perché sin dall’inizio della sua creazione, ho pensato a 'Malavia' come un film che potesse dare speranza a tutti quei ragazzi che crescono in contesti difficili. Ma non dimentichiamo mai che il cambiamento per le loro condizioni deve partire da noi adulti, anche e soprattutto attraverso la cultura", ha dichiarato la regista Nunzia De Stafano. Dopo la premiazione, il film 'Malavia' – prodotto da Archimede Film di Matteo Garrone e Rai Cinema – è stato proiettato alla presenza di rappresentanti del mondo del cinema, della cultura e del sociale.