circle x black
Cerca nel sito
 

Festa del Cinema di Roma, Save the Children porta diritti infanzia su tappeto rosso con il premio a 'Malavia'

Save the Children porta diritti infanzia su tappeto rosso della Festa de Cinema di Roma con il premio a 'Malavia' - (Ufficio stampa)
Save the Children porta diritti infanzia su tappeto rosso della Festa de Cinema di Roma con il premio a 'Malavia' - (Ufficio stampa)
Segui Adnkronos su Google
24 ottobre 2026 | 08.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In occasione della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, si è tenuta oggi, presso la Sala Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la cerimonia di consegna del Premio Save the Children 'Ciak per i diritti dell’infanzia', assegnato al film 'Malavia', diretto da Nunzia De Stefano e prodotto da Archimede Film di Matteo Garrone e Rai Cinema. L’evento è stato preceduto da un tappeto rosso a cui hanno preso parte, oltre alla regista Nunzia De Stefano e al produttore Matteo Garrone e delle produttrici delegate per Rai Cinema Samanta Antonnicola e Sara Conforti, degli attori Daniela De Vita e Giuseppe Sica, insieme ai giovani interpreti Mattia Cozzolino e Francesca Gentile, affiancati da Imma Sorrentino, Francesco Sburlino, Jacopo Pisiscelli e Raffaele Russo. Save the Children - l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro e da anni social partner della kermesse - promuove il Premio 'Ciak per i diritti dell’infanzia' per valorizzare le opere cinematografiche che raccontano con sensibilità e profondità le esperienze di bambini, bambine e adolescenti, portandone al centro i diritti, le aspirazioni e le difficoltà.

In un contesto segnato da disuguaglianze e fragilità sociali, il cinema può contribuire a rendere visibili realtà spesso trascurate e a stimolare una riflessione sulle opportunità che la società offre alle nuove generazioni. "Raccontare le storie di bambini e adolescenti significa anche interrogarsi sulle opportunità che la società offre loro. Con il Premio 'Ciak per i diritti dell’infanzia' abbiamo scelto di riconoscere il valore di 'Malavia', un film che racconta con autenticità il desiderio di un ragazzo di trovare la propria strada, nonostante le difficoltà e i limiti del contesto in cui cresce. La sua storia ci ricorda che il talento e i sogni esistono ovunque, ma hanno bisogno di opportunità per poter diventare futuro. È un principio che guida l’impegno quotidiano di Save the Children, perché nessun bambino dovrebbe vedere il proprio destino determinato dalle condizioni in cui nasce”, ha dichiarato Claudio Tesauro, presidente di Save the Children. "Sono onorata di poter ricevere un premio dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Per me ha un valore particolarmente importante, perché sin dall’inizio della sua creazione, ho pensato a 'Malavia' come un film che potesse dare speranza a tutti quei ragazzi che crescono in contesti difficili. Ma non dimentichiamo mai che il cambiamento per le loro condizioni deve partire da noi adulti, anche e soprattutto attraverso la cultura", ha dichiarato la regista Nunzia De Stafano. Dopo la premiazione, il film 'Malavia' – prodotto da Archimede Film di Matteo Garrone e Rai Cinema – è stato proiettato alla presenza di rappresentanti del mondo del cinema, della cultura e del sociale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Elisa: "Orgogliosa di chi scende in piazza per difendere diritti sacrosanti" - Video
Da Dragon Ball a Pokemon Go, a Lucca Comics la raccolta delle sigle più amate di Giorgio Vanni - Video
Caro carburanti, De Luca (Pd): "Montagna ha partorito topolino, governo non dà risposte" - Video
Macrì (Leonardo): "Da aerospazio nuovo rinascimento italiano" - Video
La tenda nel fango dei soldati ucraini al fronte, c'è anche un gattino da sfamare - Video
Al via Stati Generali di Progetto Civico, Onorato: "Primarie? Non possono essere a due" - Video
Calendario Pirelli 2027, in India un viaggio tra passato e presente - Videonews dalla nostra inviata
Vigilante (Gse): "Transizione energetica è fondamentale" - Video
Ue, Durigon: "Contiamo che Giorgetti ottenga scostamento di bilancio"
Centrosinistra, Manfredi: "Ora programma per risposte a italiani" - Video
Caro carburanti, Pichetto: "Se possibile interverremo ancora ma secondo disponibilità" - Video
I colori e i volti dell'India nel calendario Pirelli 2027, il video del backstage


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza