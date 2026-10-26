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Sanremo, slitta al 2028 l'esenzione della tassa di soggiorno per i lavoratori del Festival

Sembrerebbe sfumata l'ipotesi di applicare l'agevolazione già per la kermesse del 2027 per i tempi tecnici e burocratici

Teatro Ariston di Sanremo - (Fotogramma/Ipa)
Teatro Ariston di Sanremo - (Fotogramma/Ipa)
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26 ottobre 2026 | 13.55
Loredana Errico
LETTURA: 2 minuti

L'esenzione della tassa di soggiorno per i lavoratori della Rai e per le case discografiche durante il Festival di Sanremo diventerà operativa, con ogni probabilità, a partire dall'edizione del 2028. È questo l'orizzonte temporale tracciato nei giorni scorsi durante la nuova riunione del Tavolo del Turismo a Palazzo Bellevue, come riportano le testate locali 'Sanremonews' e 'Riviera24', che hanno fatto il punto sull'iter burocratico della proposta presentata dall'assessore al Turismo, Alessandro Sindoni.

Quando entrerà in vigore l'esenzione

L'ipotesi iniziale di riuscire ad applicare l'agevolazione già per la kermesse del 2027 è risultata impraticabile. A pesare sulla decisione sono stati la complessità della macchina burocratica e la stringente scadenza di legge del 31 ottobre, termine ultimo per poter intervenire sulle imposte comunali. L'obiettivo dell'amministrazione si sposta così ufficialmente sull'edizione 78 del Festival della Canzone Italiana.

Il percorso per arrivare alla modifica del regolamento, dopo il parere consultivo favorevole già incassato nelle scorse settimane dalle categorie, è comunque delineato. Tre i passaggi fondamentali: l'acquisizione del parere tecnico da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), l'esame della proposta da parte della commissione consiliare di riferimento e l'approvazione definitiva in Consiglio comunale. A fare chiarezza sulle tempistiche e sui prossimi passi è intervenuto direttamente l'assessore Sindoni: "L’iter ha ufficialmente preso il via ma dobbiamo procedere con le necessarie e rigorose verifiche giuridico-contabili, oltre che con il complesso lavoro di acquisizione della documentazione e delle richieste tecnico-finanziarie".

"Una volta avuto contezza di tutto questo - ha precisato l'assessore - si tratterà di portare la proposta in commissione e in Consiglio comunale per la competente valutazione politica. Trattandosi quindi di un percorso articolato, l'obiettivo è quello di perfezionare il tutto nei prossimi mesi per essere operativi in occasione della kermesse del 2028".

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