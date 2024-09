Festival Venezia, premiato Istituto Pareto di Palermo

Alla 81esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia premiato anche l’Istituto d’Istruzione Superiore “Einaudi Pareto” di Palermo. Undici alunni dell’Istituto Tecnico, indirizzo grafica e comunicazione, hanno realizzato un corto dedicato all violenza di genere e superato la selezione tra oltre 130 scuole nazionali nel concorso “Da uno sguardo: film di studentesse e studenti sulla violenza maschile contro le donne”, indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, il premio è stato assegnato da parte dell’attrice Claudia Gerini, presidentessa di giuria, a due studenti in rappresentanza della classe, ai docenti Virga, Romano e Schiera, alla Dirigente Scolastica Maria Rita Di Maggio. Il corto “Locked” narra di Eliana, un’adolescente che, insieme alle sue amiche, desidera partecipare ad un concerto del suo cantante preferito. Tuttavia, la presenza oppressiva del fidanzato Marco getta un’ombra sulla sua felicità. Inizialmente Eliana sembra vivere un momento romantico, ma ben presto si rende conto di essere privata della libertà di socializzare con gli altri e di perseguire i suoi interessi. Il cortometraggio esplora le sottili dinamiche di controllo e manipolazione presenti nella relazione tra pari, anche con semplici scambi di messaggi. Con il sostegno delle sue amiche, Eliana troverà la forza di liberarsi da questa prigione emotiva e abbracciare la sua indipendenza. Il simbolo di un lucchetto, presente nel film, rappresenta il confinamento e la successiva liberazione di Eliana: ella stessa troverà nelle amiche la chiave per emergere con una determinazione rinnovata e una nuova consapevolezza di sé.