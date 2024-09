Filottrano celebra i 40 anni di attività della band 'The Gang'

La storica band "The Gang", conosciuta anche come la Banda dei Fratelli Severini, festeggia i suoi 40 anni di attività con uno straordinario concerto patrocinato dal Comune di Filottrano ed organizzato dalla Pro Loco. L'evento, intitolato "Gang & Friends", avrà luogo domenica 15 settembre Piazza Cavour a Filottrano a partire dalle ore 17.00. Partendo dall'Imbrecciata, i Gang hanno percorso migliaia di chilometri in tutta Italia, suonando innumerevoli concerti e conquistando il cuore di molti fan. Questo concerto speciale rappresenta un ritorno alle origini, celebrando il loro primo concerto all'oratorio di Filottrano quando ancora si chiamavano Paper's Gang.

Sul palco, insieme ai Gang, si esibiranno amici e colleghi di una vita, tra cui Cisco, Oskar de Gli Statuto, Gastone Pietrucci con La Macina, Fabio "Scopa" Santarelli della Banda Bassotti, Gianluca Spirito dei Mcr, e nuove realtà musicali come The Future, The Space Rollers, The Rootworkers, Border Radio e Little Piece of Marmelade. Saranno presenti anche Giuseppe "Bum Bum" Serrani e Saverio "El Kid" Molitierno, rispettivamente batterista e bassista della prima formazione dei Gang. Sarà una grande Festa in Musica per ripercorrere la storia di questi 40 anni di successi e guardare al futuro con ottimismo, seguendo l'insegnamento di Joe Strummer: "The future is Unwritten".