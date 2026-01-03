circle x black
Cerca nel sito
 

Fiocco rosa per Anna Tatangelo, è nata la secondogenita Beatrice

Lo apprende l'Adnkronos. La cantante aveva annunciato la dolce attesa lo scorso 18 giugno

Anna Tatangelo - fotogramma/ipa
Anna Tatangelo - fotogramma/ipa
03 gennaio 2026 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fiocco rosa per Anna Tatangelo. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è nata questa mattina, in una clinica romana, Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni.

La gravidanza era stata annunciata dalla cantante a giugno 2025 con un post su Instagram. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l'Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande", aveva scritto Anna Tatangelo a corredo di uno scatto in bianco e nero, in cui metteva in mostra il pancione.

Per la cantante di Sora, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, si tratta della secondogenita. Tatangelo è infatti già madre di Andrea, nato nel 2010 dalla lunga e nota relazione con il cantante Gigi D'Alessio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Anna Tatangelo Beatrice Giacomo Buttaroni
Vedi anche
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza