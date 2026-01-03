Fiocco rosa per Anna Tatangelo. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è nata questa mattina, in una clinica romana, Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni.

La gravidanza era stata annunciata dalla cantante a giugno 2025 con un post su Instagram. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l'Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande", aveva scritto Anna Tatangelo a corredo di uno scatto in bianco e nero, in cui metteva in mostra il pancione.

Per la cantante di Sora, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, si tratta della secondogenita. Tatangelo è infatti già madre di Andrea, nato nel 2010 dalla lunga e nota relazione con il cantante Gigi D'Alessio.