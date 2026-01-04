circle x black
Serie A, oggi Inter-Bologna - La partita in diretta

I nerazzurri ospitano la squadra di Italiano a San Siro nell'ultima sfida della diciottesima giornata

Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
04 gennaio 2026 | 20.08
Redazione Adnkronos
L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 4 gennaio, i nerazzurri ospitano il Bologna a San Siro nel posticipo della diciottesima giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal pesante successo contro l'Atalanta e va a caccia dei tre punti per riprendersi la testa della classifica. I rossoblù sono invece reduci dal pareggio contro il Sassuolo. Si gioca alle 20:45

Dove vedere Inter-Bologna? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn

Nella prossima giornata di Serie A, il 7 gennaio, il Bologna ospiterà l'Atalanta al Dall'Ara alle 18:30. Alle 20: 45, al Tardini si giocherà Parma-Inter.

Inter Bologna diretta Inter Bologna Inter Bologna live Inter Bologna oggi
