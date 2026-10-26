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Fiorello a sorpresa: "Torneremo su Rai1"

Durante la puntata del programma 'La Pennicanza', il conduttore lancia la notizia senza svelare i dettagli: "Non mi chiedete perché e come"

Fiorello - (Fotogramma/Ipa)
Fiorello - (Fotogramma/Ipa)
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26 ottobre 2026 | 16.46
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

"Torneremo su Rai1". È l'annuncio a sorpresa, fatto da Rosario Fiorello in apertura della puntata odierna de 'La Pennicanza', il programma in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 su Rai Radio2 (e in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre e su RaiPlay) che lo showman conduce insieme a Fabrizio Biggio.

Lo showman: "Non mi chiedete perché e come"

Fiorello ha lanciato la notizia senza fornire ulteriori dettagli, scherzando con Biggio e il pubblico: "Non so se sarete felici. Non mi chiedete perché e come", ha aggiunto in diretta. Il ritorno segue il grande successo in termini di ascolto dello scorso 18 ottobre, quando Fiorello ha riportato il varietà in tv subito dopo l'edizione serale del telegiornale con 'Tg1 edizione più che straordinaria'.

Lo spettacolo, 15 minuti di varietà di nuova generazione tra ospiti, gag con Biggio e il coinvolgimento dei giornalisti della redazione, ha conquistato ben 4.826.000 spettatori, raggiungendo il 26,3% di share.

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