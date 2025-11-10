Foo Fighters tornano in Italia: una data agli I-Days a luglio

I Foo Fighters tornano in Italia. Dopo giorni di rumors e le immagini apparse sui megaschermi della stazione centrale di Milano, ora c'è l'ufficialità. La band di Dave Grohl si esibirà il 5 luglio prossimo agli I-Days Milano sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura per una grande serata di rock and roll. Ad aprire la data due band molto amate dal pubblico e dalla critica: gli Idles e i Fat Dog. La band americana porterà ad I-Days Milano l’unica tappa italiana del loro 'Take Cover Tour 2026'.

Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee si uniscono al grande cast già annunciato degli I-Days Milano 2026 (e altri grandi nomi arriveranno nelle prossime settimane) in un momento importante per la loro carriera. La band, festeggia quest’anno il 30esimo anniversario dell’album d’esordio e ha pubblicato negli ultimi mesi due singoli inediti (a luglio 'Today’s Song' e a ottobre 'Asking for a Friend') che sono un primo assaggio di nuova musica inedita dall’acclamato 'But Here We Are' del 2023.

Il 'Take Cover Tour 2026' porterà i principali ambasciatori americani del rock and roll in giro per il mondo dopo il 'Everything or Nothing at All' tour del 2024, una serie trionfale di spettacoli acclamata dal Guardian per la sua 'intensità emozionante' e che ha spinto l'Evening Standard a proclamare la band "ancora i re indiscussi del rock da stadio". Gli Idles non hanno bisogno di presentazioni: la band britannica capitanata dal cantante Joe Talbot, si muove nel mondo dell’heavy post-punk, con testi caratterizzati da una visione fortemente progressista che parlano di vulnerabilità, accoglienza, immigrazione e fratellanza. L’ultimo album 'Tangk', uno dei progetti più sorprendenti del gruppo, è un lavoro più melodico ed elettronico dei precedenti composto da canzoni d’amore viscerali e storte.

I Fat Dog sono una delle band emergenti più entusiasmanti degli ultimi anni, evocatori di quel genere di spettacoli dal vivo frenetici e selvaggi che non si vedevano da anni e ora creatori di 'Woof.', un album di debutto brillante. Il suono prodotto dai Fat Dog è stata definita "musica da urlare dentro un cuscino", un'entusiasmante miscela di electro-punk, ringhi rock'n'roll, paesaggi sonori techno, industrial-pop ed euforia rave, musica per lasciarsi andare. I biglietti per questa data saranno disponibili in prevendita sull’app I-Days dalle 10 di giovedì 13 novembre, su My Live Nation dalle 15 di giovedì 13 novembre e in vendita generale dalle 10 di venerdì 14 novembre su ticketmaster, ticketone e vivaticket.

I Foo Fighters, gli Idles e i Fat Dog si uniscono ai primi artisti già annunciati per l’edizione 2026 della concert series più importante d’Italia: Florence + The Machine, System Of A Down, Queens Of The Stone Age e Acid Bath.