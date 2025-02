È polemica per le parole della cantante Francamente che, in un video sui social, ha spiegato di ritenere l'inno di Mameli "non inclusivo" dal punto di vista linguistico. "Quando viene scritto l'Inno di Mameli si pensa a unificare sotto un'unica bandiera diversi Stati che componevano l'Italia. Penso che ora l'obiettivo sia di unificarsi sotto una bandiera di pace e inclusività", ha spiegato la concorrente all'ultima edizione di 'X Factor'.

Francamente infatti è stata invitata a cantare l'inno d'Italia alla finale di Coppa Italia di volley femminile e inizialmente aveva pensato di esibirsi in una versione diversa dell'inno che "inizia con 'Fratelli d'Italia'" e quindi secondo l'artista non avrebbe un linguaggio esclusivo. Quando si è resa conto che modificare il testo dell'inno avrebbe costituito villipendio alla bandiera Francamente ha scelto di non rifiutare l'invito ma di esibirsi, cercando di portare un messaggio.

Nel video la cantante spiega di aver accettato in modo da poter "prendere uno spazio e cantare l’inno, che sì ha un linguaggio non inclusivo, ma farlo da donna queer e vestendo determinati colori per dare un messaggio molto chiaro: le persone queer, transessuali e non binarie esistono e non sono persone di serie 'b'. Tante sono le persone stanche di un'Italia razzista e omofoba".