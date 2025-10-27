circle x black
Francesca Barra nuda su sito per adulti: "Immagini create con IA"

La denuncia della giornalista sui social

Francesca Barra - fotogramma/ipa
Francesca Barra - fotogramma/ipa
27 ottobre 2025 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale". Lo ha scritto Francesca Barra in un post condiviso su Instagram a corredo delle finte immagini che la ritraggono senza abiti.

"Non sono io, ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione e insinuare il dubbio che potessi essermi mostrata in quel modo negli ambienti in cui lavoro o ho lavorato in Mediaset e con Piero Chiambretti", ha spiegato la giornalista.

"Ho pensato ai miei figli e ho provato imbarazzo - continua lo sfogo - e paura per ciò che avrebbero potuto sentire o leggere, se quelle immagini fossero finite nelle mani sbagliate. Non é arte, non é una scelta personale quindi ovviamente creata per suscitare morbosità pericolose perchè basate sull’alterazione della realtà senza consenso della diretta interessata".

Il pensiero di Barra si estende a tutte le vittime di revenge porn: "E ho pensato alle figlie e ai figli di tutti, alle ragazze che subiscono la stessa violenza digitale e che forse non hanno i miei stessi strumenti per difendersi o la mia forza per reagire. É una violenza e un abuso che marchia la dignità, la reputazione, la fiducia. Un furto dell’immagine, del corpo, della libertà di essere viste come si è — non come un algoritmo o una mente malintenzionata decide di rappresentarci".

E conclude: "Questa non è solo la mia storia, ma il preludio di un pericolo che riguarda tutti. Nessuna donna, nessuna ragazza dovrebbe trovarsi di fronte a un corpo inventato e sentirsi ferita due volte: nell’immagine e con l’impunità".

