Francesco Guccini aveva scelto la riservatezza come stile di vita, ma gli affetti familiari hanno sempre rappresentato una parte fondamentale della sua storia. Negli ultimi decenni della sua vita accanto a lui c’è stata Raffaella Zuccari, la donna che ha condiviso il suo cammino lontano dai riflettori. Un rapporto nato nella semplicità e consolidato dopo una lunga convivenza: i due si sono sposati il 21 aprile 2011 a Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. Un matrimonio celebrato lontano dai riflettori, coerente con lo stile riservato della coppia.

Chi è Raffaella Zuccari, sposata con Guccini dal 2011

Raffaella ha sempre scelto la discrezione, restando distante dalla popolarità che circondava il marito. Figlia di due eugubini, Gian Maria Zuccari e Katia Barbetti, figlia dell’indimenticato commendator Pietro Barbetti, portava con sé anche un legame familiare con Gubbio, città d’origine della sua famiglia. Il centro della vita di Guccini, però, è rimasto altrove: a Pavana, sull’Appennino tosco-emiliano, il paese dove il cantautore aveva ritrovato le proprie radici e dove aveva scelto di vivere gli ultimi anni. Un luogo simbolico, legato all’infanzia trascorsa durante la guerra e diventato negli anni una presenza costante nei suoi racconti, nei suoi libri e nelle sue canzoni.

Il rapporto con la figlia Teresa, nata dalla relazione con Angela Signorini

Francesco Guccini ha avuto una sola figlia, Teresa, nata nel 1978 dalla relazione con Angela Signorini. Il rapporto tra padre e figlia ha rappresentato uno dei legami più intensi della sua vita e ha lasciato una traccia indelebile anche nella sua musica. A Teresa è dedicata infatti "Culodritto", uno dei brani più personali del cantautore, contenuto nell’album "Signora Bovary" del 1987. La canzone racconta con delicatezza lo sguardo di un padre sulla crescita della propria figlia: l’affetto, la protezione e insieme la consapevolezza che i figli devono trovare la propria strada. Il titolo richiama un’espressione modenese usata per indicare i bambini che si allontanano risentiti o contrariati. Dietro una parola curiosa si nasconde così un’immagine tenera e privata del rapporto tra Guccini e Teresa. Quest'ultima ha studiato al Dams dell'Università di Bologna e ha lavorato nel settore della comunicazione, mantenendo sempre un profilo riservato. La sua presenza nella vita del padre è stata però costante. Durante la pandemia fu proprio lei a intervistarlo in una conversazione realizzata attraverso Skype. Un episodio curioso che racconta bene anche il carattere di Guccini: il cantautore non aveva mai amato la tecnologia e non aveva mai ceduto all’uso del cellulare. A permettere il collegamento fu l’aiuto della moglie Raffaella.

La vita sentimentale di Guccini è spesso entrata nelle sue canzoni, trasformandosi in memoria e racconto. Angela Signorini, madre di Teresa e compagna di molti anni, è legata a "Farewell", brano nel quale il cantautore raccontò la fine di una storia importante. Anche il primo matrimonio con Roberta Baccilieri, celebrato nel 1971 dopo alcuni anni di convivenza, lasciò un segno nella sua produzione artistica, come nel caso di "Eskimo". Con Raffaella Zuccari arrivò invece una stagione diversa, fatta di equilibrio e quotidianità. Il loro incontro, avvenuto in una trattoria bolognese frequentata dal cantautore, fu raccontato dallo stesso Guccini e divenne ispirazione per il brano "E un giorno…".

L'arrivo del nipote Pietro e la vita a Pavana

Negli ultimi anni Guccini aveva scelto una vita più raccolta. Lontano dalla frenesia delle grandi città, viveva a Pavana, frazione del comune di Sambuca Pistoiese, nell’Appennino tosco-emiliano, al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, insieme alla moglie Raffaella, immerso nei libri, nei ricordi e nelle storie che aveva continuato a raccontare attraverso la scrittura. La famiglia si era allargata anche con l’arrivo del nipote Pietro, figlio di Teresa. Il ruolo di nonno aveva aggiunto una nuova dimensione alla sua vita, più intima e lontana dall’immagine pubblica del cantautore impegnato e spesso al centro del dibattito culturale.