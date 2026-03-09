Franco126 fa sold out a Londra, l'indie romano conquista Regno Unito

Franco126 conquista anche Londra: la data del tour europeo Futuri Possibili nella capitale britannica, il 15 marzo, è ufficialmente sold out. Un risultato che si aggiunge al “tutto esaurito” di Bruxelles (14 marzo), Parigi (16 marzo) e Barcellona (18 marzo), confermando il forte interesse internazionale attorno al cantautore romano. Prima di approdare oltremanica, Franco126 sarà ad Amsterdam il 12 marzo (prima tappa), mentre la tournée si chiuderà a Berlino il 22 marzo.

Per "Franchino" sarà l’occasione di portare sul palco i brani di 'Futuri possibili' - da 'Nottetempo' a 'Scacciapensieri', passando per 'Due estranei' e 'Prima dell’alba' e 'Futuri possibili' - insieme ai pezzi che hanno segnato il suo percorso, da 'Nuvole di drago' a 'Stanza singola', fino a 'Blue Jeans', 'Brioschi', 'Occhi ingenui' e 'Solo guai'.