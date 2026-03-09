circle x black
Cerca nel sito
 

Franco126 fa sold out a Londra, l'indie romano conquista Regno Unito

Franco126 fa sold out a Londra, l'indie romano conquista Regno Unito
09 marzo 2026 | 20.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Franco126 conquista anche Londra: la data del tour europeo Futuri Possibili nella capitale britannica, il 15 marzo, è ufficialmente sold out. Un risultato che si aggiunge al “tutto esaurito” di Bruxelles (14 marzo), Parigi (16 marzo) e Barcellona (18 marzo), confermando il forte interesse internazionale attorno al cantautore romano. Prima di approdare oltremanica, Franco126 sarà ad Amsterdam il 12 marzo (prima tappa), mentre la tournée si chiuderà a Berlino il 22 marzo.

Per "Franchino" sarà l’occasione di portare sul palco i brani di 'Futuri possibili' - da 'Nottetempo' a 'Scacciapensieri', passando per 'Due estranei' e 'Prima dell’alba' e 'Futuri possibili' - insieme ai pezzi che hanno segnato il suo percorso, da 'Nuvole di drago' a 'Stanza singola', fino a 'Blue Jeans', 'Brioschi', 'Occhi ingenui' e 'Solo guai'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Musica Tour Futuri Possibili
Vedi anche
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza