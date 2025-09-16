circle x black
Freeze, da stasera su Rai 2 con Savino e Morales: come funziona il nuovo game show

Al via il nuovo esilarante game show presentato da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales

16 settembre 2025 | 11.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Da stasera, 16 settembre, ogni martedì in prima serata per sei settimane arriva 'Freeze – Chi sta fermo vince!', il nuovo divertente show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Ospiti fissi Mara Maionchi e Ubaldo Pantani.

Freeze è l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL - Chi ride è fuori. Anche qui, il meccanismo è tanto semplice quanto imprevedibile: otto celebrità chiuse in una stanza si sfidano a restare immobili qualunque cosa accada.

Nella prima puntata si confronteranno in una gara di resistenza tutt’altro che semplice: Francesco Arienzo, Herbert Ballerina, Paola di Benedetto, Nathalie Guetta, Enzo Miccio, Francesco Paolantoni, Sabrina Salerno ed Ema Stokholma.

Quando Nicola Savino annuncerà dallo studio il momento 'Freeze', i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. A metterli alla prova, una serie di situazioni e provocazioni pensate per testare il loro sangue freddo. I concorrenti non sapranno mai cosa li aspetta, e dovranno affrontare ogni round con autocontrollo e nervi d’acciaio.

A giudicare la loro imperturbabilità, il 'Grande Freezer', ossia gli 'arbitri' Mara Maionchi, Ubaldo Pantani (con le sue imperdibili imitazioni) e, in qualità di terza guest star, che sarà diversa in ogni puntata, il telecronista Alberto Rimedio.

Al termine di ogni manche, gli arbitri assegneranno un punteggio valutando ogni minimo movimento compiuto dai concorrenti. La classifica verrà aggiornata insieme a Rocío Muñoz Morales, ma solo una squadra accederà al round finale che decreterà il vincitore assoluto di Freeze. Nell’ultima sfida, infatti, saranno i concorrenti della squadra in vantaggio a darsi battaglia tra di loro per contendersi la vittoria e il trofeo più glaciale della TV.

Tra una prova e l’altra, non mancheranno momenti di leggerezza, gioco e improvvisazione in puro stile Freeze.

