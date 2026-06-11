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Future Hits Live 2026 a Verona: cast stellare con The Kolors, Sangiovanni e Clara

Il 1° settembre è già sold out il Power Hits Estate di RTL 102.5, mentre il giorno successivo, mercoledì 2 settembre, torna uno degli appuntamenti di riferimento per la musica dal vivo

Future Hits Live 2026 - (Foto Instagram)
Future Hits Live 2026 - (Foto Instagram)
11 giugno 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Arena di Verona si prepara a una due giorni all’insegna della musica live con i grandi eventi firmati RTL 102.5 e Radio Zeta. Il 1° settembre è già sold out il Power Hits Estate di RTL 102.5, mentre il giorno successivo, mercoledì 2 settembre, torna il Future Hits Live di Radio Zeta, giunto alla sua quinta edizione e con le prevendite già aperte.

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L’evento conferma un cast di primo piano della scena musicale italiana contemporanea: tra i primi nomi annunciati per la line-up 2026 figurano Tony Pitony, The Kolors, Merk & Kremont, Clara, Rrari dal Tacco, Sangiovanni, Nerissima Serpe e Lorenzo Salvetti.

Nato nel 2022, il Future Hits Live si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti di riferimento per la musica dal vivo dedicata al pubblico giovane, confermando il ruolo di Radio Zeta come piattaforma di scoperta e promozione delle nuove generazioni di artisti.

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