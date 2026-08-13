Dopo il malore che lo ha costretto a interrompere il concerto a Letojanni, in provincia di Messina, Francesco Gabbani ha postato un video sui suoi profili social per rassicurare i fan: "Sono vivo, volevo tranquillizzarvi. Sono molto dispiaciuto ma non ce la facevo proprio. Mi dispiace perché sapete quanto io tenga alla dimensione live. Fortunatamente oggi sto bene, mi sono ripreso e quindi ho tutta l'intenzione di salire sul palco questa sera. Vi ringrazio per tutto l'affetto, la comprensione e la vicinanza che mi state facendo arrivare".