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Dopo il malore Gabbani rassicura i fan: "Stasera torno sul palco" - Video

13 agosto 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
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Dopo il malore che lo ha costretto a interrompere il concerto a Letojanni, in provincia di Messina, Francesco Gabbani ha postato un video sui suoi profili social per rassicurare i fan: "Sono vivo, volevo tranquillizzarvi. Sono molto dispiaciuto ma non ce la facevo proprio. Mi dispiace perché sapete quanto io tenga alla dimensione live. Fortunatamente oggi sto bene, mi sono ripreso e quindi ho tutta l'intenzione di salire sul palco questa sera. Vi ringrazio per tutto l'affetto, la comprensione e la vicinanza che mi state facendo arrivare".

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gabbani malore gabbani interrompe concerto gabbani come sta gabbani rassicura fan dopo malore
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