È il re della consolle, ma anche speaker radiofonico e produttore. Un nome, un’icona: all'anagrafe Gabriele Ponte, ma per tutti Gabry Ponte, che continua a far ballare intere generazioni. Il dj ‘made in Torino’ è pronto a far pompare le casse del Concertone di Capodanno, in programma il 31 dicembre al Circo Massimo di Roma.