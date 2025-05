Aveva 76 anni. Il volto simbolo della storica serie ambientata in un bar di Boston è stato sei volte candidato all'Emmy. Era amatissimo dal pubblico per la sua ironia e umanità

George Wendt, attore simbolo della comicità americana anni '80, è morto "serenamente nel sonno" all'età di 76 anni nella sua casa di Los Angeles, come ha comunicato la famiglia. Celebre per aver interpretato il simpatico brontolone Norm Peterson nella sitcom "Cin Cin" ("Cheers" in originale), Wendt è stato uno dei volti più amati della televisione americana.

Nato a Chicago il 17 ottobre 1948 da una famiglia per tre quarti irlandese e un quarto tedesca, Wendt ha costruito una carriera solida tra teatro, cinema e televisione, ma il suo nome resterà per sempre legato al personaggio di Norm, l'affezionato cliente del bar Cheers che non mancava mai di ricevere un caloroso saluto ogni volta che varcava la soglia del locale. Presente in tutti i 270 episodi della serie, andata in onda tra il 1982 e il 1993, Wendt è stato nominato sei volte consecutive agli Emmy come miglior attore non protagonista in una serie comica.

Wendt iniziò la sua carriera nei primi anni ’70 con la compagnia di improvvisazione Second City di Chicago. Da lì passò al "Saturday Night Live", dove interpretò il memorabile “superfan” dei Chicago Bears, Bob Swerski. Il suo stile era diretto, spontaneo, con un tocco di ironia semplice ma efficace. Una comicità che trovò la sua massima espressione proprio in "Cin Cin", dove il suo Norm era un contabile che lentamente divenne pittore, decoratore e infine - sogno di ogni appassionato - assaggiatore di birra per un birrificio. Nonostante il ruolo sembrasse perfetto per lui, anche Wendt ammise che il mestiere non era sempre semplice: nelle pinte del set non c'era vera birra, ma una miscela calda e piatta, addizionata di sale per creare la schiuma davanti alla telecamera. "All’inizio bevevo davvero tutto, era disgustoso", raccontò in un’intervista. "Poi ho capito che bastava farlo solo quando la camera era puntata su di me. Quella è recitazione".

Oltre al piccolo schermo, George Wendt ha avuto una carriera prolifica anche al cinema, recitando in numerosi film come "Dreamscape - Fuga nell'incubo", "Fletch - Un colpo da prima pagina", "Chi è sepolto in quella casa?" e "Amore per sempre" con Mel Gibson. Apparve anche nel videoclip cult "Black or White" di Michael Jackson nel 1991, interpretando il padre del giovane Macaulay Culkin.

Nel corso degli anni è apparso anche nei telefilm "Colombo", "Sabrina, vita da strega", "The Naked Truth", "Portlandia" e "Masters of Horror". Nel 1995 ebbe una sua sitcom, "The George Wendt Show", ma la serie fu cancellata dopo pochi episodi. A teatro debuttò a Broadway nel 1998 e successivamente interpretò Edna Turnblad nel musical "Hairspray".

Sposato dal 1978 con l'attrice Bernadette Birkett - che prestava la voce alla moglie invisibile di Norm in "Cin Cin" - Wendt era padre di tre figli e zio dell'attore comico Jason Sudeikis (Ted Lasso). In linea con il suo personaggio, Wendt pubblicò nel 2009 il libro "Drinking With George: A Barstool Professional's Guide to Beer", un inno umoristico all'arte di bere birra.

