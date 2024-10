Georgina Rodriguez è stata ricoverata in ospedale a causa di una polmonite. Lo ha raccontato la stessa fidanzata di Cristiano Ronaldo attraverso i suoi canali social: "Finalmente sono tornata a casa", ha scritto a corredo di uno scatto condiviso sulle Instagram stories.

Come sta Georgina Rodriguez

Stando alle parole scritte sul suo profilo social, Georgina Rodriguez sta bene ora, anche se sta attraversando la normale fase di convalescenza. Dopo quattro giorni trascorsi in ospedale, la modella argentina è ora tornata a casa tra le braccia del suo fidanzato, il calciatore Cristiano Ronaldo: "Devo dire un grande grazie a tutti i membri dello staff, ai dottori, agli infermieri e a tutti i lavoratori dell'ospedale. Si sono presi cura di me in un modo incredibile e ne sono molto grata. Grazie di tutto per questi giorni di ricovero", ha scritto la modella ringraziando in particolare tutto lo staff dell'ospedale in cui è stata ricoverata, il Saudi German Hospital, una clinica dell'Arabia Saudita.

La modella argentina è stata accolta al suo rientro in casa con un mazzo di fiori che ha voluto condividere sui social, aggiornando i follower sulla sua condizione di salute. Il brutto momento è ormai passato, ora è arrivato il momento di recuperare questi quattro giorni trascorsi in ospedale lontano dalla sua famiglia.