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Georgina Rodriguez, le critiche al corpo: "Mi chiamano grassa, io amo le mie forme"

Il post condiviso dalla futura moglie del fuoriclasse portoghese: i due dovrebbero sposarsi il prossimo weekend a Madeira

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo - Instagram
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo - Instagram
05 agosto 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Ogni anno il mio corpo torna a essere una notizia". Georgina Rodriguez ha condiviso un lungo messaggio per rispondere alle critiche sul fisico ricevute dopo la diffusione di alcune sue foto in bikini scattate in barca.

La compagna di Cristiano Ronaldo ha mostrato le sue forme e ha voluto lanciare un forte messaggio di body positivity: "Il mio corpo cambierà, come cambia quello di tutte le donne. E spero che continui a farlo per molti anni ancora, perché significherà che continuo a vivere", ha esordito la showgirl.

Georgina, madre di sei figli, tre dei quali sono bambine che "un giorno diventeranno grandi donne", ha spiegato di voler trasmettere loro, insieme a 'Cris', "di cui sono profondamente orgogliosa per i valori che trasmette come padre e come uomo", un insegnamento importante: "Il valore di una persona non può mai dipendere da un aspetto fisico né dall’opinione di persone sconosciute".

Dopo la pubblicazione delle immagini in barca, Rodriguez ha raccontato di aver visto "ogni tipo di commento": "Alcuni hanno espresso giudizi sul mio corpo, altri mi hanno difesa". Una situazione che, secondo lei, si ripete ogni estate e che l’ha portata a confidarsi con il futuro marito ( i due dovrebbe sposarsi il prossimo weekend a Madeira, ndr). Cristiano Ronaldo le avrebbe detto: "Tu non vivi della tua immagine. Tu vivi di ciò che sei. Una donna perfetta. Bella, con un fisico stupendo, madre, una brava persona, di successo e che vive la vita con amore".

E in conclusione la showgirl si è posta una domanda: "Dove si trova lo standard? Chi decide quale sia il corpo ‘giusto’? Davvero continuiamo a pensare che la felicità abbia una taglia?". Per Georgina l’allenamento non è mai stato una battaglia contro il peso, ma un modo per prendersi cura di sé e della sua salute mentale: "Mi alleno perché mi rende felice. Perché mi appassiona. Mi dà salute, serenità mentale, disciplina, energia e benessere".

Infine, Rodriguez ha ribadito il suo rapporto con il corpo: "Amo le mie curve. Amo la libertà di vivere nel corpo che scelgo. Nel corpo che mi sostiene, che mi ha permesso di abbracciare, creare vita, cadere e rialzarmi. Un corpo che merita rispetto, amore e gratitudine in ogni sua versione".

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