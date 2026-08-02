circle x black
Cerca nel sito
 

Cristiano Ronaldo, matrimonio in vista: nozze fissate e cerimonia blindata

Il fuoriclasse portoghese dovrebbe sposarsi il prossimo weekend a Madeira

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
02 agosto 2026 | 13.32
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

"Cristiano Ronaldo si sposerà il prossimo weekend". Il fuoriclasse portoghese, reduce dall'eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 con il suo Portogallo, che si è arreso alla Spagna poi vincitrice del torneo, è pronto a celebrare le tanto attese nozze con la compagna Georgina Rodriguez.

A rivelarlo è il Sun, che riporta come il matrimonio si terrà nella la prossima settimana, nel weekend del 9 agosto, a Madeira, città natale di Ronaldo, in Portogallo. L'attaccante, 41 anni, sposerà Georgina nella cattedrale di Funchal, con il ricevimento che si terrà poi presso l'hotel a cinque stelle Savoy Palace. La cerimonia sarà blindata: "Agli ospiti dell'hotel è stato comunicato che due piani saranno inutilizzabili venerdì e sabato, così come diverse aree bar", ha rivelato una fonte al media inglese.

La proposta di matrimonio, e il successivo annuncio, era arrivato circa un anno fa: "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite", aveva scritto Georgina in un post su Instagram a corredo di una foto che mostrava l'anello scelto da Ronaldo. La foto era diventata subito virale sui social, con tantissimi messaggi di auguri. La coppia sta insieme dal 2016 e ha avuto cinque figli: Bella Esmeralda, Cristiano Ronaldo Junior, i gemelli Eva e Mateo e Alana Martina.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cristiano ronaldo cristiano ronaldo matrimonio ronaldo georgina matrimonio
Vedi anche
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video
Caso Delmastro, Dori: "Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica" - Video
Messina, si cercano dispersi dopo crollo palazzina - Video
AdnTalks, Morelli: "Da Pontida auspico l'indicazione di Salvini ministro Interno" - Video
AdnTalks, Morelli: "Ponte Messina? In un anno ci siamo, verso ok Cipess a settembre" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza