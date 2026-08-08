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'La Ruota della Fortuna', Gerry Scotti compie 70 anni e a sorpresa arriva... Pier Silvio Berlusconi

A sorpresa l'intervento del manager durante la puntata di ieri

Gerry Scotti, Pier Silvio Berlusconi - Canale 5
Gerry Scotti, Pier Silvio Berlusconi - Canale 5
08 agosto 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione dei 70 anni di Gerry Scotti, ieri Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a sorpresa nel corso della puntata de 'La Ruota della Fortuna', omaggiando il conduttore tv.

"Gerry, amico mio, oggi è una giornata importante, un appuntamento di quelli che contano, a cui arrivi al meglio - ha detto Berlsuconi -. Ma non per un motivo, per tanti motivi. Posso dirti che uno, sei un nonno felice e un bravissimo papà, e tutti sappiamo che quanto questo conti. Secondo, da amico ad amico, sei una persona di cuore e di grande valore umano. E terzo, ma dove sei col tuo lavoro? Quanto sei e sei stato bravo".

"Oggi - ha sottolineato il ceo di Mfe - celebri uno dei più grandi successi della storia della televisione italiana. Quindi, Gerry, avanti tutta. Sei un mito, ti voglio veramente bene. Buon compleanno con tutto il mio cuore".

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gerry scotti pier silvio berlusconi la ruota della fortuna canale 5
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