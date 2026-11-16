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Gf Vip, Peparini e la rapina al negozio di Andreas Muller: "Non sa niente"

Il negozio di carte Pokemon del concorrente del reality è stato svaligiato

Andreas Muller - Ipa/Fotogramma
Andreas Muller - Ipa/Fotogramma
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16 novembre 2026 | 12.56
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Svaligiato il negozio di Andreas Muller, ma lui ancora non lo sa. Il ballerino è al momento impegnato come concorrente nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, mentre fuori dalla Casa del reality Mediaset il suo negozio 'Off Time' di carte dei Pokemon e dedicato ai collezionisti è stato vittima di una rapina a mano armata.

Secondo quanto denunciato sui canali social dell'attività, due malviventi con il volto travisato da passamontagna hanno fatto irruzione nel locale intorno alle 20 del 13 novembre, ma Muller non è stato ancora avvisato dell'accaduto. A confermarlo è stata la moglie del ballerino, Veronica Peparini, che ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram.

"Vi chiedo per favore di finirla di scrivere cattiverie… Andre non sa nulla, abbiamo deciso tutti insieme, fratello, soci, amici e famiglia di non dirglielo per fargli finire questa esperienza tranquillo!", ha scritto la donna, confermando che il concorrente del Gf Vip non è stato ancora avvisato della rapina, "visto che tanto oramai è successo, finitela di scrivere str****te ! E Grazie a chi lo supporta. Veronica".

 

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