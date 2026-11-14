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Roma, rapina a mano armata nel negozio di Andreas Muller: rubate carte Pokémon

Il mese scorso la truffa alla moglie Veronica Peparini. Lanciato un appello ai collezionisti per segnalare eventuali carte rubate

La foto del furto pubblicata da Off Time su Facebook
La foto del furto pubblicata da Off Time su Facebook
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14 novembre 2026 | 19.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Notte di terrore in via Appia Nuova, a Roma, dove il negozio "Off Time", attività dedicata alle carte Pokémon e ai collezionabili fondata dal ballerino Andreas Muller (attualmente concorrente nella casa del Grande Fratello Vip), è stato bersaglio di una rapina a mano armata. Secondo quanto denunciato sui canali social dell'attività, due malviventi con il volto travisato da passamontagna hanno fatto irruzione nel locale intorno alle 20 di ieri. Sotto la minaccia delle pistole, puntate contro un dipendente, i rapinatori hanno distrutto le vetrine e sottratto in pochi istanti una vastissima quantità di carte da collezione.

"Un anno fa stavamo per partire da zero. Oggi ci ritroviamo a doverlo fare di nuovo", si legge nel lungo sfogo pubblicato dal team di Off Time, negozio inaugurato il 7 dicembre 2025. "Le vetrine si possono ricostruire, la merce ricomprare, ma la paura di trovarsi davanti a due pistole puntate addosso non si cancella con la stessa facilità", scrive il team che ha lanciato una raccolta fondi online, invitando inoltre la community di appassionati a supportare il negozio tornando ad acquistare, vendere o semplicemente passare in sede per mostrare solidarietà.

È stato inoltre lanciato un appello ai collezionisti per segnalare eventuali carte rubate (le cui foto prima del furto sono state condivise online) che dovessero comparire in vendita sul web. Il grave episodio si inserisce in un periodo particolarmente sfortunato per la famiglia Muller. Solo il mese scorso, la moglie del ballerino, la coreografa ed ex insegnante di ‘Amici’ Veronica Peparini, era stata vittima di una truffa telefonica. Raggirata da un finto operatore bancario con la scusa del bancomat in scadenza, la Peparini aveva fornito i propri dati di accesso all'home banking, ritrovandosi la mattina seguente con il conto svuotato e un saldo di soli 4 euro. Un'esperienza che la stessa Peparini ha poi voluto condividere sui social per mettere in guardia i propri follower dalle sempre più sofisticate frodi telefoniche.

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