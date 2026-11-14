Veronica Peparini è stata vittima di una truffa telefonica. Ospite oggi a 'Verissimo', la ballerina ha raccontato di essere stata truffata da una persona che l'ha contattata ricordandole che il suo bancomat fosse in scadenza. "Il mio problema era che la nuova carta sarebbe arrivata al vecchio indirizzo di casa. Poi mi ha detto: 'Se mi dai i dati, ripristiniamo tutto quanto'. Io sono stata stupida, ho dato i dati dell'app della banca. Lui ha ripristinato tutto, l'ho fatto di getto. Mi aveva convinta", ha raccontato Peparini.

La moglie di Andrea Muller ha spiegato poi che l'uomo le ha chiesto se fosse davvero lei, Veronica Peparini "la ballerina", e di fare un saluto alla figlia. La scoperta è arrivata il giorno successivo: "Quando ho aperto l'app, c'erano quattro euro. Mi ha svuotato il conto". L'uomo, secondo quanto riferito da Peparini, avrebbe effettuato diversi bonifici per toglierle tutto. "Non capisco se questa persona mi conoscesse. Adesso sono diventati bravissimi. Bisogna stare attenti, non date mai nessun dato", ha detto.

La ballerina ha spiegato di non aver sporto denuncia e di non aver tentato di recuperare il denaro perché secondo quanto riferito dalla banca "sarebbe stato inutile. Non era una cifra importantissima, ma era comunque una cifra importante, nel senso che sono soldi che ti servono tutti i giorni. Tanto, comunque, non li avrei recuperati".