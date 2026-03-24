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Gf Vip, Lucarelli difende Mussolini: il confronto inaspettato

Il confronto in diretta nella puntata andata in onda oggi martedì 24 marzo

Alessandra Mussolini, Selvaggia Lucarelli - Grande Fratello Vip
Alessandra Mussolini, Selvaggia Lucarelli - Grande Fratello Vip
24 marzo 2026 | 23.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alla fine è successo: Selvaggia Lucarelli ha difeso Alessandra Mussolini. Nella puntata del Grande Fratello andata in onda oggi, martedì 24 marzo, si è acceso un confronto tra Mussolini e Adriana Volpe, al centro di tensioni maturate nei giorni precedenti. A innescare la polemica, le lamentele di Adriana Volpe per i risvegli mattutini della coinquilina, per l'assunzione di un farmaco, che finirebbero per disturbare tutta la camera.

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Durante il faccia a faccia in diretta, il dibattito si è fatto rovente. Volpe ha consigliato a Mussolini di chiedere al Grande Fratello un oggetto che abbia incorportato la vibrazione, da mettere sotto il cuscino, così da non disturbare l'intera stanza. A intervenire è stata Selvaggia Lucarelli che ha preso posizione a favore di Alessandra Mussolini, sorprendendo tutti.

L'opinionista non ha apprezzato il comportamento di Volpe e l'ha rimproverata per aver rivolto alla rivale battute poco carine. Lucarelli infatti si è concentrata su una frase pronunciata da Adriana Volpe, sottolinenando come certe espressioni richiamino stereotipi sessisti: "Hai detto 'forse avresti bisogno del vibratore', una battuta che mi aspetto dal peggior maschio becero sessista, non da te. Sono battute che lasciano intendere che le donne siano in balia di umori ormonali. Non conosco la vita sessuale di Alessandra Mussolini ma...". "Inesistente", ha replicato la Vip, tra gli applausi e le risate del pubblico, ringranziando Lucarelli per il sostegno.

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selvaggia lucarelli alessandra mussolini grande fratello
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