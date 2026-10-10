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Gf Vip, ex fidanzato di Piera Meloni torna nella Casa: "Posso restare?"

Nuovo confronto tra Gian Marco Ciaccia e la ragazza dopo la rottura in diretta degli scorsi giorni

Il confronto tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia - X
Il confronto tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia - X
10 ottobre 2026 | 09.16
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Nella puntata di ieri è tornato nella Casa il fidanzato di Piera Meloni, Gian Marco Ciaccia, per un nuovo confronto dopo la rottura, in diretta televisiva, andato in onda pochi giorni fa anche a causa dell'avvicinamento e del manifesto interesse della ragazza per Alessandro Roncaccia. La nuova discussione tra i due ex fidanzati si è conclusa con la richiesta del giovane di restare, almeno per qualche ora, nella Casa per chiarire ogni aspetto della questione, e con l'assenso, seppur con qualche remora, di Meloni.

"Se io non te l’avessi chiesto, tu mi avresti detto che era finita tra noi?", ha chiesto Gian Marco guardando negli occhi Piera, che nelle ore precedenti il confronto aveva detto di non aspettarsi un ritorno dell'ex fidanzato in trasmissione, "certo, me l’ero imposta. Non ti ho dato una risposta perché ero sicura al mille per cento, ma mi sentivo in dovere nei tuoi confronti di darti una risposta” ha ribattuto Meloni, facendo riferimento al precedente confronto tra i due, quando Cioccia aveva chiesto all'allora fidanzata se volesse rimanere con lui oppure no, raccogliendo una risposta negativa.

“Tu hai preso una scelta quando io ti ho chiesto cosa fare”, ha detto Gian Marco, "non l'ho fatto con leggerezza, ma credevo fosse giusto. Io non sono sicurissima, ma mi sentivo in dovere di darti una risposta”, ha replicato Piera, che ha aggiunto di avere "bisogno di tempo per pensare, fuori saremmo stati da soli a parlare". La risposta del ragazzo però ha nascosto una frecciata: "Non ti ho mai sentito dire se mi ami o no", "io provo un sentimento nei tuoi confronti, però da quello che sento io provo un gran bene", gli ha spiegato Meloni, "credo di amarti, ma non è quell'amore forte. Alessandro (Roncaccia, ndr) ha avuto un ruolo, ma non lascio te per mettermi con lui".

A quel punto arriva la richiesta di Gian Marco: "Lei aveva questo desiderio di parlare con me più di cinque minuti. E anche io ho bisogno di questo. Vorrei sentire le sue motivazioni, le sue sensazioni, vorrei ascoltarla da vicino. E quindi ti voglio chiedere: ti andrebbe di parlare per qualche ora?". Un desiderio, quello di restare nella Casa, che lascia spiazzata Piera: "Io voglio parlare con te, te lo devo, ce lo dobbiamo. Credo che sia giusto e credo che sia la cosa migliorePer me può restare, ma questo non vuol dire che torniamo insieme. Sei sicuro di questa scelta?", ha chiesto a sua volta, incredula.

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gf vip piera ex fidanzato gf grande fratello vip
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